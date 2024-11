Ilrestodelcarlino.it - La guerra inumana, ciak si gira il film ’Lebanon’

Oggi si terrà il quinto appuntamento del ciclo di incontri ‘Guerre e Paci’. Presso il Centro Teatro Universitario di via Savonarola, alle 18, avrà luogo la proiezione delLebanon (2009), del regista israeliano Samuel Maoz. Il tema riguarda il delicato e terribile processo infernale e disumano che si innesca nel conflitto bellico, il rapporto ambiguo - e alquanto attuale - che si instaura tra uomo e macchina. Trappole e rovesciamenti sono il fulcro di questa storia, ambientata all’epoca dell’invasione israeliana in Libano del 1982. Dopo la proiezione, un buffet, occasione di scambio e incontro tra i partecipanti. Infine, dalle 20,30 in poi, il dibattito con Damiano Garofalo, docente di Storia del Cinema alla Sapienza di Roma, e Massimiliano Trentin, professore di Storia del Vicino Oriente per l’Università di Bologna.