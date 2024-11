Ilfattoquotidiano.it - Fondi ai partiti, Patuanelli: “Iniziativa del governo non limpida, M5s contrario. Al fronte progressista diciamo ‘scegliamo insieme le battaglie'”

Il, attraverso la riformulazione di un emendamento di Alleanza Verdi Sinistra che ne ha stravolto la finalità, ha tentato di raddoppiare lo stanziamento previsto dal 2 per mille ai. Da 25 milioni a più di 40 milioni.Stefano, capogruppo del M5s a Palazzo Madama, racconta a ilFattoQuotidiano.it cosa è accaduto. “Sostanzialmente si dice che c’è un finanziamento aia prescindere dalle scelte dei cittadini di circa 20 milioni all’anno dal 2025 fino alla fine del mondo. Anche il modo di come è nata questa cosa fa percepire il tutto come poco chiaro e poco limpido. Noi abbiamo deciso di accettare il due per mille come contributo da parte dei cittadini, che liberamente decidono di destinarlo al Movimento 5 stelle, ma siamo fortemente contrari a ogni forma di finanziamento pubblico che non sia legato a questa scelta”.