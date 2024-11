Dailymilan.it - Ex Milan, Charles De Ketelaere trascina l’Atalanta: perché con Pioli ha fallito?

Leggi su Dailymilan.it

L’ex attaccante delDecontinua arecon le sue magie: ma con. EccoDecontinua a incantare e a far innamorare i tifosi del. Nella sfida di Champions League contro lo Young Boys, infatti, l’attaccante belga è stato protagonista di una prestazione davvero magistrale, con tanto di doppietta messa a segno e tre assist forniti per i compagni. Nei sei goal rifilati dai bergamaschi alla formazione svizzera, in ben cinque di questi c’è lo zampino dell’ex.Il classe 2001 è, così, diventato il primo giocatore a prendere parte ad almeno cinque reti in una partita con una squadra italiana nella competizione europea in questione. Tra i tifosi del Diavolo, però, la domanda che sorge spontanea è: come mai con Stefano Pioli non ha funzionato? La risposta non è semplice, visto che quando si parla del fallimento di un giocatore così promettente, spesso sono tanti i fattori che incidono.