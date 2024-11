Ilveggente.it - Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund, Champions League: tv, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la quinta giornata della nuova. Dove vederla in tv, streaming,La, insieme a qualche altra squadra, è sicuramente una delle rivelazioni di questa prima parte dellache un paio di settimane fa ha superato il giro di boa: sette punti in quattro partite per una formazione che, sotto il profilo tecnico, non è chissà che, diciamo che sono tanti. Ed è per questo che, al momento, i croati sono in corsa almeno per un posto nei playoff. Che, per la verità, rimane comunque difficile da conquistare.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itNove punti in quattro partite, invece, per i tedeschi del