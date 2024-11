Lanazione.it - A Cantagallo niente luminarie di Natale ma solidarietà: 2500 euro di buoni spesa

Prato, 27 novembre 2024 - Il Comune diconferma la sua scelta alternativa alledi: sarà laa illuminare le strade del paese valbisentino. “Anche nel 2024, per l’ottavo anno consecutivo, proponiamo il Progettomotivi, a sostegno delle persone che si trovano in situazione di disagio - spiega il sindaco Guglielmo Bongiorno - Le risorse risparmiate con la rinuncia allenatalizie andranno a supporto di coloro che vivono un momento di difficoltà economica attraverso la consegna diper un valore equivalente di”. Intanto l’amministrazione ringrazia le associazioni e le proloco che, con le loro iniziative, faranno vivere alla comunità, comunque, un bel clima natalizio. Per il Comune si tratta di un “gesto di ribellione agli sprechi e al consumismo che accompagnano questi giorni di festa, in un momento in cui i servizi sociali sono sempre più indeboliti dalle scelte del Governo”.