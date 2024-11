Paradise Lost | il prequel di Wonder Woman riceve un emozionante aggiornamento da James Gunn

Leggi su Cinefilos.it

: ildiundaMentre il mondo attende di saperne di più sunel reboot dell’Universo DC, la serie TVun promettentedain persona. Poiché Diana Prince è uno dei tanti eroi della Justice League che verranno rebootati per l’Universo DC di, il pubblico potrà riesplorare Themyscira attraverso, uno show che si svolge prima della nascita dell’eroina. Il primo progetto dinel franchise ha richiesto più tempo di quanto ci si aspettasse in termini di aggiornamenti, ma questo non significa che la serie Max sia sparita.Mentre il primo show televisivo dell’Universo DC, Creature Commandos, debutterà a dicembre,ha recentemente chiesto a un fan su Threads se ci fosse qualcosa da dire sulla serie, anch’essa in sviluppo per il Capitolo 1: “Dei e Mostri”.