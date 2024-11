Spazionapoli.it - Napoli-Roma, “punito” l’arbitro Massa: la decisione dopo i mancato gialli a Lukaku

La Gazzetta dello Sport svela ladell’AIA suli mancati cartellini ain.La gara contro laera fondamentale per ilper riuscire a mantenere la vetta della classifica in una giornata in cui quasi tutte le proprie rivali per il primo posto avevano vinto. Una partita che nascondeva molte inside nonostante il cattivo momento dei giallorossi, che vedevano il ritorno in panchina di Claudio Ranieri, terzo allenatore stagionale del club.Il match ha portato però, ancora una volta, anche polemiche arbitrali. Ilaveva lasciato il campionato prima della sosta proprio con proteste al riguardo, con l’invettiva dell’allenatore Conte contro il sistema VAR, che non era intervenuto nella gara contro l’Inter per rimuovere un rigore che non c’era a favore dei nerazzurri (poi sbagliato da Calahanoglu).