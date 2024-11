Ilfattoquotidiano.it - Milan-Juve è il peggio del campionato (5), ma Thiago Motta va bene anche quando va male: 5 per la stampa amica | Clic e flop, la rubrica

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

8 ATALANTA/FIORENTINA/LAZIOSe ilè vivo e combattuto, il merito è soprattutto di queste tre squadre. In ordine alfabetico: l’Atalanta non si è fermata al trionfo in Europa League ed è una seria candidata allo scudetto; la Fiorentina dopo un inizio a suon di pareggi ha spiccato il volo, graziea Kean e De Gea; la Lazio ha azzeccato la scelta dell’allenatore, mostra uno dei migliori copioni del torneo – secondo Fabio Capello il top in assoluto – e ha già doppiato abbondantemente in classifica la Roma.7,5 PELLEGRISembrava perso, dopo titoli e giri di mercato troppo precoci. Sta segnando con regolarità – tre gol nelle ultime tre gare – e questo è importante: gli infortuni gli avevano tolto crescita e continuità. Unper l’Empoli e per il nostro calcio.7 GIAMPAOLOTorna dopo due anni e va a vincere a Venezia, in cima a una partita tutta sofferenza.