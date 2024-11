Dailymilan.it - Milan, guarda Pietro Pellegri: terzo goal di fila con l’Empoli e a San Siro…

L’ex attaccante delè rinato con la maglia deldie Fonseca trema in vista della sfida di San SiroParlare di vero e proprio rimpianto sarebbe forse esagerato, visto che nella sua avventura con la maglia delha collezionato solamente 6 presenze per un totale di 129 minuti, però, a San Siro Paulo Fonseca avrà una preoccupazione in più: stiamo parlando di. L’attaccante di proprietà del Torino e in prestito alha, infatti, messo a segno ilconsecutivo nelle ultime tre gare di campionato. E la prossima sfida delindovinate contro chi sarà?Sì, proprio controdi. Ecco che, quindi, il tecnico portoghese dovrà stare attento all’attaccante classe 2001, che con il club toscano è riuscito a trovare la giusta condizione, dopo stagioni di grande difficoltà.