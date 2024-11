Notizie.com - Cos’è il fentanyl e perché Donald Trump sta minacciando una guerra commerciale contro Cina, Canada e Messico

Il presidente eletto degli Usaha minacciato tre Paesi con nuovi e pesanti dazi: l’obiettivo è bloccare il narcotraffico.Negli ultimi 3 anni negli Stati Uniti ilha causato oltre 200mila morti. Una vera e propria epidemia che il presidente elettoha già messo nel mirino.pesanti dazii Paesi che rappresenterebbero i principali canali attraverso cui la droga giungerebbe negli Usa:ilstauna(ANSA FOTO) – Notizie.com“Il 20 gennaio, fra i miei primi ordini esecutivi, – ha annunciato– firmerò tutti i documenti necessari per far pagare auna tariffa del 25% su tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti, e sui loro ridicoli confini aperti fino a quando la droga, in particolare il, e tutti gli stranieri illegali non fermeranno questa invasione del nostro Paese”.