Champions | Inter ok valanga Atalanta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.56 L'si impone 1-0 sul Lipsia a San Siro grazie all'autogol di Lukeba (27') sulla punizione di Dimarco.I nerazzurri non concretizzano alcune occasioni e rischiano nel finale. Giganteggia l'a Berna, Young Boys 'sotterrato' 1-6 con De Ketelaere in evidenza. Il belga entra in 5 reti, con 3 assist e 2 gol (28' e 56'). Apre Retegui (9'),risposta immediata di Ganvoula (11') sull'unica disattenzione orobica. Poi solo,con Kolasinac (32'), doppietta pure di Retegui (39') e chiusura di Samardzic (90').