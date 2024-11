Ilgiorno.it - Omicidio di Cassina, tutti i dubbi dell’avvocato: “Paroli non lo avrebbe fatto, era troppo legato alla madre”

Valsassina (Lecco), 25 novembre 2024 – Prima Corradoucciso mamma Margherita, imbottendola di barbiturici, poicercato di togliersi la vita allo stesso modo. Investigatori e inquirenti hanno dichiarato il figlio in stato di fermo pervolontario aggravato. Per l’avvocato difensore, però, la tesi è tutta da provare e dimostrare. “Non mi convince”, spiega Marcello Perillo, legale di fiducia di Corrado, l’operaio di 48 anni, accusato di aver ucciso la73enne Margherita Colombo, trovata morta accanto a lui, esanime ma ancora vivo. “C’era un legame d’affetto” “Stride con la sua dedizione verso la donna, che aveva accolto a casa sua per accudirla e assisterla, poiché non era più in grado di stare da sola in seguito a un serie di cadute. Inoltre, Corrado ama i suoi figli, con i quali ha un rapporto splendido, e non credo li volesse lasciare orfani”.