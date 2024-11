Iodonna.it - Le sue origini nobili superano, però, quelle di Diana Spencer

Mathilde del Belgio si occupa del suo studio di logopedia a Bruxelles prima di essere annunciata, a sorpresa, nel settembre 1999, come la fidanzata dell’erede al trono Philippe. Lei ha 26 anni, lui 30. I due si frequentano di nascosto per qualche anno prima di uscire allo scoperto. Lo rivelano loro stessi in occasione del ventesimo anniversario di nozze in un’intervista alla tv belga.«Sono stati giorni pieni di tensione», ricorda re Philippe. «La stampa ci cercava ovunque, ma noi ci nascondevamo. Non volevamo mostrarci in pubblico prima del fidanzamento ufficiale». Mathilde del Belgio colora la Festa nazionale con un abito dallo stile esotico X Leggi anche › Principesse si diventa.