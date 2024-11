Ilfattoquotidiano.it - Le parole di Scarpinato alla Costituente del M5s puntano a non chiudere la porta sul nostro passato

“Non è il momento della rassegnazione!” È il momento di resistere per le persone oneste e pulite di questo Paese. Queste, letteralmente “esplose” nel discorso del senatore Robertodurante ladel M5S, sono una parte ineludibile della soluzione al governo degli eredi-al-quadrato (del Duce e di Berlusconi) e, più profondamente, ancoraegemonia culturale strisciante dell’astensionismo, del disfattismo, dell’indifferenza.Non ho nessun titolo per fare l’esegesi del pensiero di Roberto, ma credo di non forzare troppo le sue intenzioni se, conoscendone il percorso professionale e civile, dico che dentro quellec’è in particolare l’esigenza morale e politica di nonmalamente lasulpiù recente, quello che hato dcosiddetta fine della Prima Repubblicacosiddetta Seconda Repubblica.