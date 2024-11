Gaeta.it - La lotta contro la violenza economica: Gambini Meccanica premiata per l’impegno nell’uguaglianza di genere

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel contesto delle violenze di, non si deve trascurare l’importanza della, che rappresenta una forma di oppressione insidiosa e spesso invisibile. In questo scenario, la promozione della parità didiventa cruciale non solo per il benessere individuale, ma anche per una crescita sostenibile in ambito lavorativo. Un esempio significativo è quello di, un’azienda di Pesaro che ha ricevuto il riconoscimento del “bollino rosa” per il suo impegno nella valorizzazione delle lavoratrici e nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo.Riconoscimenti persocialeL’assegnazione del bollino rosa aè un’importante validazione del percorso intrapreso dall’azienda per promuovere un ambiente di lavoro che rispetti le pari opportunità e valorizzi le diversità.