Iltempo.it - Fratelli Menendez di nuovo in tribunale. Kim Kardashian sostiene la scarcerazione

Leggi su Iltempo.it

Udienza, nelle prossime ore, per Lyle ed Erikche stanno scontando l'ergastolo dopo la condanna per l'omicidio dei genitori. Una nuova tappa legale che fa aumentare il ‘pressing' della campagna per ladei duesostenuta dall'attrice e modella Kime da altri personaggi pubblici. Lyle ed Erik- di 21 e 18 anni all'epoca dei fatti - uccisero il padre e la madre nel 1989: spararono ai genitori nella loro villa di Beverly Hills. Durante il processo, idichiararono di aver commesso gli omicidi per paura che il padre li uccidesse dopo che avevano minacciato di denunciarlo per anni di abusi sessuali. Allo stesso tempo, i due definirono la madre un'alcolista e tossicodipendente egoista e mentalmente instabile, che non si era mai opposta alla violenza del marito nei confronti dei bambini.