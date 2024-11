Secoloditalia.it - Femminismo o opportunismo? Le manifestazioni strumentalizzate e l’Onu in silenzio

Negli ultimi giorni, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le piazze italiane si sono animate dia difesa della parità di genere. Ma dietro le bandiere, i cori e gli striscioni, spesso si nasconde un sottile ma innegabile gioco politico. Il, nobile causa che dovrebbe unire nella lotta per l’emancipazione e la giustizia, nel nostro Paese si trasforma ogni anno in uno strumento per obiettivi di parte, snaturandosi e perdendo credibilità.?La domanda che sorge spontanea è: quanto di ciò che vediamo nelle piazze è realmente spinto dalla volontà di cambiare la società e quanto, invece, serve come megafono per agende partitiche? Non è raro vedere donne che, soprattutto di una certa area ideologica, cavalcano queste iniziative per rinforzare il proprio consenso, usando la retorica dei diritti come un’arma contro gli avversari politici.