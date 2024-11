Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Vingegaard: "Quest'anno ero davvero esausto dopo il Tour"

Roma, 25 novembre 2024 - Spesso lo si accusa di uscire presto di scena dalla stagione, a sua volta imperniata soltanto sulde France. Per smentire la seconda parte dia diceria, in cantiere nel 2025 potrebbe esserci il debutto al Giro d'Italia, mentre la prima, almeno per, ha un'attenuante bella grossa fornita proprio dal diretto interessato: Jonastorna infatti alla scorsa Grande Boucle e, soprattutto, alle scorie che aveva lasciato. Le dichiarazioni diCome affermato ai microfoni di Ekstra Bladet, tutto parte dalla caduta al Giro dei Paesi Baschi che ha poi inficiato il resto dell'annata e in particolare il grande obiettivo, che ha poi preso la via di Tadej Pogacar. "ilde France erocome non lo sono mai stato prima, eo mi ha imposto una pausa, anche se poi mi sono tuffato subito nel Giro di Polonia, dove è andata bene pur correndo a livelli lontani dai miei.