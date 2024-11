Lanazione.it - Castello di Sammezzano, nuova asta. La vendita parte da oltre 15 milioni

Reggello (Firenze), 25 novembre 2024 – Ildiva di nuovo all’. Laall’incanto del bene, con base d’a partire da 15e 770mila euro, è fissata per il prossimo 27 marzo. Cifra non proprio accessibile a tutte le tasche quella indicata per il complesso immobiliare composto da 13 fabbricati e da terreni per circa 165 ettari acquisito all’attivo della liquidazione giudiziale. Chi vorràcipare dovrà effettuare un rialzo di almeno 100mila euro e inviare la propria offerta entro il 25 marzo alle 15. Larappresenta una vera e propria doccia fredda per chi sperava in una soluzione diversa (e più rapida) per il recupero deldidopo la presentazione, nell’agosto scorso, di una offerta dadi una conosciutissima famiglia fiorentina.