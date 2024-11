Metropolitanmagazine.it - Abbiamo incontrato il regista e le voci italiane di Oceania 2 e ci hanno raccontato il film

2, sequel del fortunatod’animazione dei Walt Disney Animation Studios del 2016, arriverà nei cinema il 27 novembre.uno dei registi, Dave G. Derrick Jr., che ci hail processo creativo dietro alinsieme al cast di. Emanuela Ionica e Chiara Grispo, ledi Vaiana (la prima per i dialoghi la seconda per le canzoni) e Fabrizio Vidale, la voce di Maui. Giorgia, voce di Matangi, non era presenta ma ha lasciato un video messaggio dove ha ringrazia Disney Italia e ha dato appuntamento al cinema dal 27 novembre.2 racconta di Vaiana che, dopo aver ricevuto una chiamata dai suoi antenati esploratori, si reca nei lontani mari dell’e in acque pericolose insieme al semidio Maui e un equipaggio di improbabili compagni per un’avventura alla ricerca di una terra perduta e misteriosa.