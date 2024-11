Lapresse.it - Tennis, Andy Murray sarà l’allenatore di Djokovic: il video dell’annuncio

, fresco di ritiro, collaborerà con Novakcome allenatore a partire dall’Australian Open di gennaio. “Ci siamo combattuti per 25 anni, adesso siamo assieme” ha scritto sui social Nole. Il serbo è un 24 volte campione del Grande Slam che ha trascorso più settimane al numero 1 di qualsiasi altro giocatore nella storia del. Il britannico ha vinto tre trofei importanti e due medaglie d’oro olimpiche in singolo, concludendo il 2016 in cima alla classifica ATP. Si è ritirato come giocatore dopo i Giochi estivi di Parigi ad agosto.