La stilista Cottone | Da Morandi alla Renault Così le mie creazioni fanno il giro del mondo

Macerata, 24 novembre 2024 – “Ho fatto gol con la giacca rosa indossata da Giannisul set per il video L’Allegria”. La fashion designer e imprenditrice camerte Francesca, 33 anni, individua uno dei momenti, e ce ne sono stati anche altri, che danno una carica immensa per chi intraprende un’attività e si mette in gioco. “Mi chiama lo stylist di– ricorda – perché voleva che interpretassi lo spirito dell’artista e la sua personalità. Ho fatto la proposta e lui l’ha accolta benissimo. Sono poi stata sul set dove hanno girato il video e lì ho conosciuto Valentino Rossi e Jovanotti”., lavorare neldella moda è stato un sogno cullato da tempo o si è sviluppato strada facendo? “Dopo la maturità scientifica ho capito che il mioera dove avrei potuto dare sfogomia creatività e i genitori, vedendo la determinazione, hanno supportato la mia scelta di trasferirmi a Milano per frequentare l’Istituto Marangoni”.