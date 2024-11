Ilrestodelcarlino.it - Calerno rischia di rimanere senza medico

didi base. Da domani andrà in pensione il dottor Paolo Bizzi, che compirà 70 anni a giorni e che ha un numero di assistiti elevatissimo: oltre 1500, sui circa 2mila residenti della grande frazione. Tutti i suoi pazienti sono stati avvertiti tramite un sms della cessazione della sua attività, e che la prossima settimana arriverà una sostituta: sarebbe stata designata la dottoressa Leoni. È stato poi comunicato sempre via sms un numero di telefono a cui far riferimento, che ovviamente non è ancora attivo. Non accontentandosi delle scarne informazioni ricevute, i residenti si sono riversati in massa a chiedere informazioni alla farmacia (foto) del dottor Raffaele Bartoli, accanto alla quale ha sede l’ambulatorio del dottor Bizzi. Bartoli, così, a sua volta ha così appreso della novità ma non ha potuto aiutare i clienti.