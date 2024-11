Liberoquotidiano.it - "Atto atroce di terrorismo antisemita": trovato il corpo del rabbino scomparso tre giorni fa

Le autorità degli Emirati hanno localizzato ildelisraelo-moldovonel paese da giovedì. È quanto ha annunciato il governo israeliano, definendo l'accaduta, un "di". L'omicidio di Tzvi Kogan "è undi", hanno affermato in un comunicato congiunto l'ufficio del primo ministro israeliano e il ministero degli Esteri israeliano, precisando che Israele farà del suo meglio "per garantire che sia fatta giustizia" Intanto gli attacchi contro gli israeliani si susseguono. Un uomo armato che ha aperto il fuoco su una pattuglia della polizia nel quartiere di Rabieh, ad Amman, nei pressi dell'ambasciata di Israele, è stato ucciso in una sparatoria con le forze di sicurezza. Lo ha riferito la Direzione della pubblica sicurezza giordana, come riportato dall'agenzia di stampa "Petra".