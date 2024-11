Oasport.it - Atletica, Pietro Arese e Marta Zenoni vincono le Survivor Series: ora si vola agli Europei di Cross

hanno vinto le, evento di corsa campestre con format mutuato dalle sprint e che prevede una serie di turni eliminatori da disputare lungo un tracciato da 1200 metri. Sui pratoni Busto Arsizio (in provincia di V) l’azzurro si è imposto per la terza volta consecutiva dopo i sigilli del 2022 e del 2023.Il primatista italiano e bronzo europeo dei 1500 metri, già preselezionato per glidi(in programma domenica 8 dicembre ad Antalya, Turchia), ha realizzato il miglior tempo nel turno di qualificazione contro il cronometro (3:26) e in finale ha tenuto a bada l’arrembante Simone Valduga (3:12 a 3:13), mentre alle loro spalle si è piazzato Giovanni Lazzaro (3:16).ha invece dettato legge al suo debutto in questa kermesse e ha così alzato le braccia al cielo per la terza domenica di fila, visto che in precedenza si era imposta in maniera brillante neicorti di Valmusone e Cinque Mulini.