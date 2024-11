Ilfattoquotidiano.it - Assemblea Costituente M5s, tutti i risultati della votazione online: dalle modifiche allo Statuto alle proposte tematiche

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli iscritti al M5s hanno tracciato la nuova rotta per il futuro del Movimento con il voto. Per i quesiti relativimodiche dellosi sono espressi in 54.452, il 61,23 % degli aventi diritto (che erano 88.933). Per i quesiti relativimodiche del Codice etico hanno votato in 48.112 (54,10% degli aventi diritto); per lehanno votato in 46.402 (52,18 %). Infine per i quesiti relativi all’organizzazione territoriale evarie hanno votato in 45.825 (51,53% degli aventi diritto). Di seguito, quesito per quesito.DI MODIFICA DELLORuolo del Presidente – Introdurre come requisito per la candidatura a Presidente l’assenza di iscrizioni ad altri partiti politici nei dieci anni precedenti: Sì 42.