Oasport.it - Volley femminile, vittorie sofferte per Scandicci e Novara negli anticipi di serie A1

Vincono ma non convincono, la Savimno del Benee la Igor Gorgonzolache, nei duedel sabato diA1, erano opposte alle due ultime della classe, rispettivamente Smi Roma e Talmassons. Le toscane vincono 3-1 ma devono fare i conti ancora una volta con qualche black out di troppo, soprattutto in ricezione, che stava per costare caro.è comunque terza in classifica ad un solo punto da Milano che ha giocato una gara in più. Le piemontesi, invece, soffrono tantissimo con Talmassons, vincono 3-2, lasciano sul campo un punto ma, per come si era messa, possono festeggiare, soprattutto per i rientri di Fersino e Bonifacio.Non è stata una passeggiata per la Savino del Benela sfida sul campo del fanalino di coda Smi Roma che si è arresa dopo quattro set, tre dei quali, quelli vinti da, molto combattuti.