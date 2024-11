Superguidatv.it - Sapiens – Un solo pianeta stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 23 novembre 2024

– Un” di Mario Tozzi, il programma dedicato alla conoscenza e alla divulgazione scientifica torna in prima serata su. Ecco lee i servizi al centrodi23Unsu: i temi e ledi2323alle ore 21.05 suappuntamento con una nuovadi “– Un“, il programma di divulgazione scientifica di successo presentato dal geologo Mario Tozzi. Il tema centraleè “Impatto“: le risorse delsono al limite e isono gli unici esseri viventi a intaccare perfino la crosta terrestre: saranno in grado di rimediare ai danni inflitti nei secoli?Il viaggio di Mario Tozzi parte dalla città di Taranto il cui simbolo è Taras, il figlio di Poseidone in groppa a un delfino.