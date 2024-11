Justcalcio.com - Roma, Di Livio: “Dybala malato immaginario, il suo ciclo è finito”|Serie A

2024-11-23 12:05:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:, Di: “, il suoè finito”Serie A Calciomercato.com Home, Di: “, il suoè finito” Getty Images Parole dure, durissime. Angelo Di, a ReteSport, non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione di Pauloalla. L’argentino si è allenato solo parzialmente con il gruppo e continua a sentire fastidio, anche senza la presenza di lesioni muscolari e la sua presenza per la gara di Napoli (domenica 24 novembre, ore 18:00) è a rischio, quantomeno dal primo minuto.