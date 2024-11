Ilfoglio.it - Quei due italiani che hanno giocato per gli All Blacks

Italia-All, sabato alle 21.10 a Torino. Finora, 17 incontri e 17 vittorie neozelandesi. Inutile illudersi: questa sarà la diciottesima. Ma che fascino, che spettacolo, che storia. E che incroci. Il primo neozelandese a indossare la maglia Azzurra è stato Aaron Persico: famiglia originaria di Massa Lubrense, lui di Lower Hutt, terza ala, 56 presenze in nazionale fra 2000 e 2006. Il decimo e ultimo è stato Jayden Hayward: ingaggiato (e naturalizzato) dal Benetton di Treviso, estremo e centro, 27 presenze fra 2017 e 2020. Ma ci sono stati anche duecheper gli All. Il primo si chiamava Umberto Primo Calcinai, per tutti semplicemente Bert. Era nato a Wellington (il 2 febbraio 1892), ma da genitori(Giuseppe “Joe” Vittorio Eugenio Calcinai e Argia Maria Savieri, toscani, probabilmente livornesi) e – considerato il nome imposto al figlio – monarchici, quarto di quattro figli (una sorella fu battezzata, grazie a un errore all’anagrafe, Regina Wagherita).