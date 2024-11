Oasport.it - Ordine d’arrivo slalom femminile Gurgl 2024: risultati e distacchi. Shiffrin vince, Colturi sul podio per l’Albania

Mikaelasi conferma insuperabile ine firma la sua 99ma vittoria nella Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse statunitense ha dettato legge a, bissando il successo ottenuto settimana scorsa sulla neve di Levi. L’americana si è rivelata impeccabile in Austria, precedendo di 55 centesimi la brillante Lara.La 18enne figlia di Daniela Ceccarelli, in gara con i colori del, si è regalata il primoin carriera e ha scritto una pagina di storia per il Paese che rappresenta da ormai un paio di stagioni agonistiche. Primoin carriera anche per la svizzera Camille Rast, terza a 0.57 dalla vincitrice e a due centesimi da.Giù dalla svizzera Wendy Holdener, la tedesca Lena Duerr e la statunitense Paula Moltzan. La croata Zrinka Ljutic ha rimontato quindici posizioni e ha concluso al nono posto.