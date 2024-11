Notizie.com - Monopattino elettrico, arriva la stretta: scatta l’obbligo del casco, tutte le novità

Leggi su Notizie.com

lasulcon lo scatto deldel. Quali sonolein merito alla scelta che fa discutere.L’alto numero degli incidenti obbliga le autorità a prendere dei provvedimenti diin tal senso.ladel(Notizie.com)Approvate in via definitiva le nuove norme del Codice della Strada,una nuovain merito dopo che si era intervenuti già su chi guida con lo smartphone, ubriaco e drogato oltre che per chi abbandona animali in strada. Laprincipale è legata alcondi assicurazione,e targa. Bisognerà però attendere i giusti tempi tecnici per una normativa che si spera possa diminuire gli incidenti.Il decreto legge ha inoltre imposto sia il divieto di circolazione contromano che quello su strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h.