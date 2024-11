Ilrestodelcarlino.it - Modifiche alla viabilità, Pd all’attacco per il caso delle vie Emilia e Sardegna

Dopo la decisione del Consiglio comunale di rinviare la discussione della mozione del Partito Democratico, relativamodifica dellatra viae via, è stata calendarizzata per martedì 3 dicembre, alle 14.30, la Commissione consiliare dedicata. Vista la stretta attualità dell’argomento, è verosimile pensare che parteciperanno anche molti residenti come auditori. I dem, nelle scorse settimane, avevano richiesto di prevedere un senso unico ad anello, con viapercorribile soltanto in direzione nord e viasolo verso sud, per attutire l’impatto veicolare da Palombina Vecchia e, contestualmente, creare posti auto. Una proposta che ha già trovato alcune resistenze da parte della maggioranza, tutt’altro che convinta ma ugualmente disposta a compiere degli approfondimenti.