Lo youtuber cipriota Panayiotou è arrivato al Parlamento europeo da "ingenuo". Era una truffa

Tra le notizie più discusse legate al votodello scorso giugno ricordiamo l’elezione, a Cipro, delloFidias. Il creator ventiquattrenne, candidatosi come indipendente, ha raccolto quasi il venti per cento dei consensi al suo esordio elettorale. Questo exploit ha interessato la stampa internazionale sia per la sua atipicità, la discesa in campo di una celebrità dei social, che per i suoi aspetti grotteschi (ha sempre dichiarato, prima e dopo l’ingresso all’euro, di “non sapere nulla di politica”). Ma finita la curiosità dei giorni successivi ai risultati, la notizia ha smesso di essere tale e il caso si è sgonfiato. Considerare l’europarlamentarecome l’ennesimo prodotto di internet, però, è stata una scorciatoia che ha portato molti ad ignorare le vere problematiche della sua avventura europea.