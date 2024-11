Gaeta.it - La Promessa, confronto infuocato tra Manuel e Abel: faccia a faccia durissimo

Leggi su Gaeta.it

La: anticipazioni dal 18 al 24 novembre 2024. Attenzione a quello che avviene traLa soap opera "La", in onda su Rete4, continua a catturare l'attenzione dei telespettatori con le sue intricate trame e i colpi di scena che si susseguono puntata dopo puntata. Le anticipazioni per la settimana dal 18 al 24 novembre 2024 promettono di essere ricche di tensione, vendetta e segreti svelati. In questa settimana, Petra e Ayala si alleano con Cruz per pianificare una vendetta che avrà ripercussioni drammatiche, mentre la marchesa si troverà a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.Nel corso della settimana, le tensioni tra i personaggi principali si intensificheranno ulteriormente. Petra e Ayala, unite dalla voglia di vendetta, si alleeranno con Cruz per mettere in atto un piano che ha come obiettivo principale la marchesa.