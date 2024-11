Guardiola spera che il nuovo accordo porti stabilità al traballante Manchester City

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 Pep ha firmato un prolungamento di contratto di due anni con il Manchester City perché non voleva che le speculazioni sul suo futuro ricominciassero tra 12 mesi. Il Manchester City ha confermato il contratto di Guardiola ieri sera e, anche se non è stata una sorpresa, il fatto che abbia accettato di restare per due anni invece di quello previsto ha fatto alzare le sopracciglia. Ora è impegnato con il club fino a giugno 2027 e dice che questo dà stabilità a tutti coloro che sono legati al club. Ha detto: "Non voglio la prossima stagione a settembre, ottobre, novembre, 'è l'ultimo anno di Pep'. Non voglio essere in quella posizione. Vorrei restare due anni ma so che se i risultati non saranno buoni non dureranno due anni". Guardiola ha anche ribadito che non se ne andrebbe se il club fosse ritenuto colpevole di aver violato le linee guida finanziarie della Premier League.