Gaeta.it - Dati allarmanti sull’emergenza violenza: le donne reagiscono prima nelle relazioni tossiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il fenomeno delladi genere continua a destare preoccupazione in Italia e recenti statistiche evidenziano come lestiano sviluppando una maggiore consapevolezza e reattività nei confronti di situazioni violente. Secondo il Coordinamento dei Centri antidell’Emilia-Romagna, nell’arco di oltre due decenni, si registra un significativo cambiamento nel comportamento delle vittime, che tendono a riconoscere e affrontare lache questa si manifesti in forma cronica.Un cambiamento nei tempi di riconoscimento dellaLa rilevazione effettuata dal Coordinamento dei Centri antidell’Emilia-Romagna fornisceimportanti sul periodo divissuto dalle. Nel periodo da gennaio 2000 a oggi, c’è stata una diminuzione del 10% nel numero diche riportano di aver subito violenze della durata di sei anni o più.