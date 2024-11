Gaeta.it - Crociera Residenziale: Un Rifugio di Lusso per Evitare la Politica Americana

Facebook WhatsAppTwitter Alla luce delle recenti elezioni presidenziali statunitensi, una compagnia di crocere della Florida ha ideato un’offerta unica nel suo genere: pacchetti di viaggio per chi desidera allontanarsi dallaper i prossimi quattro anni. Villa Vie Residences, specializzata in crocere residenziali di lunga durata, presenta itinerari che si snodano attraverso sette continenti e oltre 400 mete, escludendo qualsiasi scalo negli Stati Uniti. Questo progetto, già ribattezzato “vacanze lunghe un mandato”, vuole attrarre coloro che cercano una fuga dal clima politico attuale.Quattro anni in mare: il programma Tour La VieIl programma dal nome evocativo Tour La Vie propone varie opzioni di viaggio, ognuna con un tema che la contraddistingue. Per coloro che desiderano una breve fuga, c’è “Escape from reality”, che offre un soggiorno di un anno.