Amorim è destinato a fare la storia nell’arco del Manchester United

Rubendirigerà la sua prima partita da allenatore delquesto fine settimana, con i Red Devils pronti ad affrontare l'Ipswich in quello che promette di essere un momento cruciale per la vacillante campagna del club.L'allenatore portoghese, noto per la sua ingegnosità tattica e la capacità di sviluppare giovani talenti, è stato incaricato di riportare loai livelli attesi da una delle istituzioni più leggendarie del calcio., arrivato dallo Sporting Lisbona dopo un mandato di successo che includeva uno scudetto e corse degne di nota in Europa, eredita una squadra delche ha un disperato bisogno di direzione.I Red Devils attualmente languiscono fuori dalle prime quattro della Premier League, con prestazioni incoerenti e fragilità difensive che tormentano la loro stagione.