Lapresse.it - Sorteggi Nations League, sarà Italia-Germania: tutti gli accoppiamenti nei gironi

L’affronterà lanei quarti di finale della2024. Lo ha stabilito ilo effettuato questa mattina nella sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. I quarti di finale della Lega A si svolgeranno in linea teorica giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025. Le semifinali della Lega A si svolgeranno il 4 e 5 giugno, mentre la partita per il terzo posto e la finale per il primo si terranno domenica 8 giugno. Questi glidei quarti di finale di: Paesi Bassi-Spagna; Croazia-Francia; Danimarca-Portogallo;. In semifinale la vincente diaffronterà in semifinale la vincente della sfida tra Danimarca e Portogallo. Nell’altra semifinale si affronteranno invece la vincente di Paesi Bassi-Spagna e Croazia-Francia. I quarti di finale della Lega A, si svolgeranno in linea di principio il giovedì 20 e domenica 23 marzo 2025.