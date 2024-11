Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata perseguitata da un goblin per mesi, aveva denti storti e terribili, cavità nere al posto degli occhi”: la storia su TikTok diventa virale

Una creatura di leggende popolari e folclore? Non così è per la creator conosciuta sucome Jordan che di una cosa è certa: di essereda unper. E il video dove racconta questa faccenda non ha solo raggiunto il milione di views ma ha anche molti commenti che raccontano esperienze simili. Invasione di?Il racconto di Jordan inizia in una spa, dove si trovava con le amiche. Era in camera quando ha sentito “un leggero solletico sul braccio”. Inizialmente ha ignorato questa sensazione ma dopo un po’ si è girata e ha visto “una figura strana nascosta dietro il divano”. Dopo aver cercato di autoconvincersi che fosse solo immaginazione, ha visto l’essere avvicinarsi: “La sua bocca occupava metà del suo viso,. La pelle era pallida e lucida, conal”.