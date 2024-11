‘Se io non voglio tu non puoi’ | la nuova campagna della Fondazione Una Nessuna Centomila

Leggi su Funweek.it

In occasioneGiornata Internazionale per l’eliminazioneViolenza sulle Donne, laUnalancia laSe io non, tu non puoi, per sensibilizzare sulla violenza di genere e promuovere una cultura basata sul rispetto del consenso. L’iniziativa culminerà con una manifestazione organizzata da Non Una di Meno, prevista per sabato 23 novembre alle 14:30 a Piazzale Ostiense, Roma.Lapunta a combattere i pregiudizi che spesso colpevolizzano le vittime invece di condannare i colpevoli. Domande come “Perché non hai gridato?” o affermazioni come “Ma gli piaceva, no?” o “Sei stata tu a invitarlo a casa” ribaltano le responsabilità, trasformando la vittima in colpevole. Laintende sfatare questi stereotipi, ribadendo con forza che il silenzio non è consenso e che ogni donna ha il diritto di dire “no” in qualsiasi momento.