Santo del giorno: Santa Cecilia, martire e patrona dei musicisti

della musica e deiSanè una delle sante più venerate nella tradizione cristiana, celebrata il 22 novembre di ogni anno. Secondo la tradizione,era una nobile romana che visse nei primi secoli dopo Cristo e divenneper la sua fede. La sua devozione e il suo impegno per la religione cristiana, nonostante le persecuzioni dell'epoca, hanno ispirato fedeli in tutto il mondo. La vita e il martirio diLe origini disono avvolte nel mistero, ma si ritiene che fosse di alta nascita. Secondo la leggenda,fu costretta a sposare un pagano, Valeriano, ma riuscì a convertirlo al cristianesimo insieme a suo fratello Tiburzio. I tre divennero ferventi difensori della fede, il che alla fine portò al loro martirio., in particolare, è ricordata per la sua fermezza e coraggio di fronte alla morte, che avvenne dopo un fallito tentativo di decapitazione, durante il quale sopravvisse per tre giorni, continuando a pregare e a cantare inni a Dio.