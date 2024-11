Lanazione.it - Nuovo monastero buddista, l’iter: "Il sì alle opere di urbanizzazione"

E’ l’esempio unico in Europa di luogo di comunità monastica costruito ex novo. E’ il primo esempio diin Italia, a Pomaia, che sarà costruito ex novo sulla roccia, come i templi in Tibet, non lontano dal centro buddhista Lama Tzong Khapa. Dopo essere giunti alla firma del contratto con l’impresa, lo scorso giugno, quando è stato siglato tra i monaci e le monache della Fondazione Sangha e la Berrighi costruzioni, il contratto d’appalto per la realizzazione del tempio principale delLhungtok Choekhorling che sorgerà sulla ex cava di Poggio alla Penna, ora stanno per essere finalizzati gli aspetti esecutivi per giungere alla realizzazione delsulla roccia nella cava dismessa. "Da allora – sottolinea la Fondazione Sangha, alla testa del progetto del– sono emerse ulteriori e non previste difficoltà per le quali abbiamo cercato e trovato soluzioni.