La donna più alta del mondo con la donna più bassa del mondo | l’incontro da Guinness dei Primati VIDEO

Fa davvero impressione a vederle una di fianco all’altra: lapiùdele lapiùdel, che si sono incontrate per la prima volta giovedì 21 novembre all’Hotel Savoy di Londra, in occasione delWorld Records Day 2024.Una storia daRumeysa Gelgi, 27enne turca, vanta il primato dipiùdelcon i suoi 215 cm e ha commentato cosìcon Jyoti Amge, 30enne indiana che con i suoi 62,8 centimetri è lapiùal: “A volte è stato difficile guardarci negli occhi, a causa della nostra differenza di altezza, ma è stato fantastico”.Rumeysa ha inoltre aggiunto di aver scoperto di aver molte cose in comune con Jyotu: entrambe amano il trucco, la cura di loro stesse e le unghie. La 27enne turca soffre della sindrome di Weaver, una malattia che provoca una crescita accelerata in altezza.