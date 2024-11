Davidemaggio.it - Dreams and Realities – La forza dei sogni: il cast della serie

Leggi su Davidemaggio.it

and– Ladeiè unaturca disponibile gratis su Mediaset Infinity che racconta le vite di quattro donne ambiziose che cercano di realizzare i proprinella vivace Istanbul. Dopo un tragico evento, le loro vite subiscono una svolta irreversibile.Fra gli attori che compongono iltroviamo:L’aspirante scrittrice Dicle, interpretata da Özge Gürel, conosciuta in Italia per il successo con il personaggio di Oyku in Cherry Season – La stagione del cuore e nel 2017 ha interpretato il ruolo di Nazli nellaBitter Sweet – Ingredienti d’amore accanto all’attore Can Yaman, con cui ha collaborato anche tre anni dopo in Mr Wrong – Lezioni d’amore.Özge Gürel (Dicle) in una scena diand– LadeiAybüke Pusat interpreta Gunes, un’aspirante avvocato.