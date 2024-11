Movieplayer.it - Diamanti: da Luisa Ranieri a Mara Venier, parata di star nel trailer del nuovo film di Ferzan Ozpetek

A poco più di un anno dall'uscita diOlimpo, il regista di Istanbul torna con uncorale a trazione femminile Vision ha diffuso in streaming ilufficiale di, ildiche torna alla regia a poco più di un anno dal precedenteOlimpo. Protagoniste assolute del racconto a trazione femminile sonoe Jasmine Trinca, che guidano un cast di 18 attrici italiane. Nelato in anteprima assoluta è possibile ascoltare le prime note di "", il brano inedito interpretato da Giorgia, scritto da Giuliano Taviani, Carmelo Travia e dalla stessa Giorgia, e tra le canzoni presenti nel. La pellicola è una produzione Greenboo Production, Farose Vision Distribution in .