Gaeta.it - Despar Nord e Banco Alimentare: unire le forze per combattere lo spreco alimentare in Friuli Venezia Giulia

Il tema della riduzione degli sprechi alimentari si fa sempre più attuale, specialmente in un periodo in cui le politiche di sostenibilità stanno guadagnando terreno. Nel contesto della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti,hanno messo in atto un'iniziativa nelle loro sede di Udine, riunendo le principali organizzazioni caritative attive nel. L'obiettivo è rafforzare la rete di recupero delle eccedenze alimentari e sostenere un modello di solidarietà nella regione attraverso il progetto "Cessione Merce".Un incontro di collaborazioneL'incontro tenutosi a Udine ha rappresentato una sinergia importante trae oltre 170 onlus utenti del territorio. Non si è trattato solo di una semplice riunione, ma di un'opportunità concreta per confrontarsi e collaborare su strategie efficaci per il recupero e la redistribuzione dei prodotti alimentari non venduti.