Lapresse.it - Ucraina, Podolyak: “Soluzione diplomatica solo se Russia capirà prezzo guerra”

Leggi su Lapresse.it

L’apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a una possibiledellaentro il 2025 fa parte di una “logica adeguatamente strutturata” che prevede che la“capisca ildelle perdite” e con un tavolo negoziale “alle condizioni della coalizione pro-”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo.“Il presidente ucraino pone l’accento in modo assolutamente chiaro e propone di ragionarenel quadro di una logica adeguatamente strutturata. Vediamo di delineare brevemente questa logica. Lanon è pronta al dialogo. Lanon sa e non vuole rispettare i suoi impegni. Lanon è interessata a modalità corrette di comunicazione tra gli Stati. Quindi, se chiedete qualcosa alla, i vostri ‘missili diplomatici’ falliranno o saranno dominatidalla