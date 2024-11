Secoloditalia.it - Pozzolo si difende: “Io, mostrificato. Mi accusano di porto abusivo d’armi ma io ho la licenza da anni…”

Emanueleè stato rinviato a giudizio perd’arma da collezione e proiettili esplodenti per l’episodio dello sparo, la notte di Capodanno, nei locali della pro loco di Rosazza (Biella). Il processo per il deputato di Fratelli d’Italia (attualmente sospeso) si terrà il 25 febbraio 2025. “Cadono tre capi di imputazione che sono lesioni, omessa custodia ed esplosioni pericolose. Rimane aperta la vicenda deldell’arma da collezione e dei proiettili”, ha commentato il suo avvocato. E il diretto interessato oggi ha commentato la sua vicenda a Radio Cusano.e le accuse cadute, tranne quella didi armi“Da una vicenda circoscritta si è creato un gossip mediatico enorme e la vicenda è diventata un feuilleton imbarazzante per tutti. Voglio chiarire che all’udienza preliminare tre capi d’imputazione sono caduti e c’è stata la sentenza a non luogo a procedere.